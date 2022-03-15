Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток — Finance.ua

Накануне стало известно, что Президент Зеленский подписал указ о продлении военного положения с 26 марта на 30 суток. Для вступления в силу необходимо было, чтобы соответствующий законопроект принял парламент.
Справка Finance.ua:
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал налоговую реформу. Глава государства заявил, что отменяются все проверки бизнеса и вводится упрощенный учет;
вынужденные переселенцы могут получить помощь и временное убежище в центрах по предоставлению административных услуг (ЦНАП), работающих в 14 областях Украины;
В Минэкономики заявили, что работодатели могут подписывать срочные трудовые договоры на период военного положения.