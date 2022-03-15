Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток — Finance.ua
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Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток

Сегодня 16:02Казна и Политика
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Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 сутокРада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток, Армія Inform
Верховная Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток.
Об этом сообщил заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа», народный депутат Павел Сушко в Telegram.
«Верховная Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток», — сообщил Сушко.
В Украине было введено военное положение 24 февраля. Тогда началось масштабное российское вторжение в Украину.
Накануне стало известно, что Президент Зеленский подписал указ о продлении военного положения с 26 марта на 30 суток. Для вступления в силу необходимо было, чтобы соответствующий законопроект принял парламент.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал налоговую реформу. Глава государства заявил, что отменяются все проверки бизнеса и вводится упрощенный учет;
  • вынужденные переселенцы могут получить помощь и временное убежище в центрах по предоставлению административных услуг (ЦНАП), работающих в 14 областях Украины;
  • В Минэкономики заявили, что работодатели могут подписывать срочные трудовые договоры на период военного положения.
По материалам: УНН
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