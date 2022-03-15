Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток — Finance.ua

Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток

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Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток, Армія Inform

Верховная Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток.

Об этом сообщил заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа», народный депутат Павел Сушко в Telegram

«Верховная Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток», — сообщил Сушко.

В Украине было введено военное положение 24 февраля. Тогда началось масштабное российское вторжение в Украину.

Накануне стало известно, что Президент Зеленский подписал указ о продлении военного положения с 26 марта на 30 суток. Для вступления в силу необходимо было, чтобы соответствующий законопроект принял парламент.

Справка Finance.ua:

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