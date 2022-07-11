Рада продлила обязательство производителей электроэнергии вести ее продажу на электронных аукционах до апреля 2023 — Finance.ua

Рада продлила обязательство производителей электроэнергии вести ее продажу на электронных аукционах до апреля 2023 Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Верховная Рада продлила обязательство производителей электроэнергии вести продажу электроэнергии по двусторонним договорам на электронных аукционах до 1 апреля 2023 года.

За принятие законопроекта № 7238 в целом проголосовали 291 депутат при минимально необходимых 226.

В частности, парламент продлил срок осуществления обязательной продажи электроэнергии исключительно на электронных аукционах до 1 апреля 2023 года производителями электроэнергии независимо от формы собственности, кроме тех производителей, которым установлен «зеленый» тариф и производителей электроэнергии, которые по результатам аукциона получили право на поддержку.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на обеспечение функционирования рынка двусторонних договоров на конкурентных началах, обеспечение прозрачности и реальной конкуренции на рынке двусторонних договоров, а его принятие обеспечит равные, прозрачные и конкурентные отношения на рынке двухсторонних договоров.

В июле 2021 года Верховная Рада обязала производителей электроэнергии вести продажу электроэнергии по двусторонним договорам на электронных аукционах до 1 апреля 2022 года.

Українські Новини По материалам:

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