Рада продлила обязательство производителей электроэнергии вести ее продажу на электронных аукционах до апреля 2023 — Finance.ua
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Рада продлила обязательство производителей электроэнергии вести ее продажу на электронных аукционах до апреля 2023

Казна и Политика
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Верховная Рада продлила обязательство производителей электроэнергии вести продажу электроэнергии по двусторонним договорам на электронных аукционах до 1 апреля 2023 года.
За принятие законопроекта № 7238 в целом проголосовали 291 депутат при минимально необходимых 226.
В частности, парламент продлил срок осуществления обязательной продажи электроэнергии исключительно на электронных аукционах до 1 апреля 2023 года производителями электроэнергии независимо от формы собственности, кроме тех производителей, которым установлен «зеленый» тариф и производителей электроэнергии, которые по результатам аукциона получили право на поддержку.
Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на обеспечение функционирования рынка двусторонних договоров на конкурентных началах, обеспечение прозрачности и реальной конкуренции на рынке двусторонних договоров, а его принятие обеспечит равные, прозрачные и конкурентные отношения на рынке двухсторонних договоров.
В июле 2021 года Верховная Рада обязала производителей электроэнергии вести продажу электроэнергии по двусторонним договорам на электронных аукционах до 1 апреля 2022 года.
По материалам:
Українські Новини
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