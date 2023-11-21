Рада продлила действие льготы по беспошлинному ввозу беспилотников и их запасных частей — Finance.ua

Рада продлила действие льготы по беспошлинному ввозу беспилотников и их запасных частей
Верховная Рада проголосовала за продление срока действия льготы по беспошлинному ввозу на таможенную территорию Украины беспилотников и их запасных частей.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем telegram-канале.
«Комитетом были учтены поправки о продлении срока действия льготы по беспошлинному ввозу на таможенную территорию Украины беспилотников и их запасных частей, которые крайне необходимы для наших защитников», — написал он по поводу принятых сегодня законов.
Соответствующие правки о беспошлинном ввозе были внесены в законопроекты № 9656-д и № 9307, которые парламент сегодня, 21 ноября, принял в целом.
Напомним, ранее Кабинет Министров утвердил постановление об упрощении импорта сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА. Это обеспечит украинские потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников.
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