Рада приняла закон о защите финансовой системы Украины от действий рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада приняла закон о защите финансовой системы Украины от действий рф

Казна и Политика
214
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8008 по защите финансовой системы Украины от действий государства, которое ведет вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.
Документ в общей сложности поддержали 316 нардепов.
Законопроектом, в частности, предусмотрено:
  • недопуск к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц — граждан рф;
  • расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами рф, и/или деятельность, связанная с ней;
  • установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с рф.
Нардеп отметил, что поддержанные правки 16,19 и 22, которыми сократили срок статуса ПЭП (политически значимые лица — Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после должности.
«Ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», — резюмировал Железняк.

Справка Finance.ua:

  • группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств FATF ввела дополнительные ограничения в отношении россии, однако отказалась исключать ее из состава организации и вносить в «черный список», на чем настаивала Украина.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.