Рада приняла закон о защите финансовой системы Украины от действий рф — Finance.ua

Рада приняла закон о защите финансовой системы Украины от действий рф Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8008 по защите финансовой системы Украины от действий государства, которое ведет вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Документ в общей сложности поддержали 316 нардепов.

Законопроектом, в частности, предусмотрено:

недопуск к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц — граждан рф;

расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами рф, и/или деятельность, связанная с ней;

установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с рф.

Нардеп отметил, что поддержанные правки 16,19 и 22, которыми сократили срок статуса ПЭП (политически значимые лица — Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после должности.

«Ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», — резюмировал Железняк.

Справка Finance.ua:

группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств FATF ввела дополнительные ограничения в отношении россии, однако отказалась исключать ее из состава организации и вносить в «черный список», на чем настаивала Украина.

Економічна Правда По материалам:

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