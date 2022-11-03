Рада приняла госбюджет на 2023 год: главные цифры — Finance.ua

Рада приняла госбюджет на 2023 год: главные цифры Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Рада приняла госбюджет на 2023 год: главные цифры

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о Государственном бюджете на 2023 год.

Об этом сообщил народный депутат по финансовому комитету Ярослав Железняк.

«Парламент принял Госбюджет на 2023 год во втором чтении и в целом», — сообщил Железняк в четверг, 3 ноября, в Telegram.

По данным нардепа, «за» проголосовали 295 депутатов, воздержались — 35, против — 0.

«Это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 млрд долл.» — написал Железняк.

Что заложено в Бюджете-2023

При подготовке проекта государственного бюджета на 2023 год ко ІІ чтению скорректированы основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития на 2023 год (уточнены по более консервативным предположениям), на которых доработаны бюджетные показатели, в частности:

уточненный прогноз номинального ВВП составляет 6 279,3 млрд грн (предыдущий прогноз — 6 399 млрд грн),

составляет 6 279,3 млрд грн (предыдущий прогноз — 6 399 млрд грн), реальный рост ВВП — на уровне 3,2% (предыдущий прогноз — 4,6%),

индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) — 128% (предыдущий прогноз — 130%),

(декабрь к декабрю предыдущего года) — 128% (предыдущий прогноз — 130%), корректировка предположений относительно обменного курса гривны к доллару США на конец 2023 г. — 45,8 грн/долл. США (предыдущий прогноз — 50 грн/долл. США), при этом среднегодовое его значение остается без изменений (прогноз — 42,2 грн/долл. США).

Общие показатели проекта государственного бюджета на 2023 год в доработанном правительством ко второму чтению законопроекте изменены против первого чтения следующим образом:

доходы увеличены на 50,1 млрд грн (на 3,9%), в т.ч. по общему фонду — на 26,5 млрд грн, специальному фонду — на 23,6 млрд грн;

увеличены на 50,1 млрд грн (на 3,9%), в т.ч. по общему фонду — на 26,5 млрд грн, специальному фонду — на 23,6 млрд грн; расходы увеличены на 66,8 млрд грн (на 2,7%), в т.ч. по общему фонду — на 43,2 млрд грн, по специальному фонду — на 23,6 млрд грн;

увеличены на 66,8 млрд грн (на 2,7%), в т.ч. по общему фонду — на 43,2 млрд грн, по специальному фонду — на 23,6 млрд грн; предоставление кредитов увеличено на 0,02 млрд грн по специальному фонду;

увеличено на 0,02 млрд грн по специальному фонду; дефицит (финансирование) увеличен на 16,7 млрд грн (на 1,3%) по общему фонду. Таким образом, предельный объем дефицита государственного бюджета предлагается установить на уровне 20,6% прогнозного ВВП.

В доработанном законопроекте, как указывалось, предлагается не изменять размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. Вместе с тем предусмотрено поручение правительства по обработке вопроса об увеличении расходов для повышения размеров прожиточного минимума и минимальной зарплаты на 2023 год после прекращения военного положения исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного бюджета и оценки обоснованности дополнительной потребности в бюджетных средствах.

С 1 января 2023 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц вставлен в размере 2589 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет — 2272 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2833 гривны;

трудоспособных лиц — 2684 гривен;

трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи — 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов — 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры — 1600 гривен;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) — 2093 гривны.

В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложено ожидание роста реальных зарплат на 1,4%.

Правительство ожидает, что среднемесячная номинальная заработная плата работников, брутто, в 2022 году составит 14 025 гривен и почти не изменится по сравнению с 2021 годом (14 014 гривен).

В то же время из-за высокой инфляции (20,5%) в среднем за 2022 год скорректированная на индекс потребительских цен зарплата упадет на 16,9%.

В 2023 году средняя зарплата вырастет до 18261 гривны. Однако из-за инфляции у 28,4% реальная зарплата вырастет всего на 1,4%.

Что касается доходов, то увеличены прогнозные показатели средств, перечисляемых НБУ (на 51,6 млрд грн); НДС по ввезенным на таможенную территорию Украины товарам (на 27,1 млрд грн); налога и сбора на доходы физических лиц (на 14,8 млрд грн); акцизного налога по ввезенным на таможенную территорию подакцизным товарам (продукции) (на 7 млрд грн). При этом уменьшены прогнозные показатели: рентной платы за использование недр для добычи природного газа (на 23,45 млрд грн); налога на прибыль предприятий (на 21,3 млрд грн); НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (на 6 млрд грн).

Что касается долговых показателей и финансирования, то увеличен прогноз внешних заимствований на 16,7 млрд грн (до 1 442,9 млрд грн), соответственно увеличен предельный объем государственного долга на конец 2023 г. до 6 422,7 млрд грн, что составляет 102, 3% прогнозного ВВП.

Что касается расходов, то общий ресурс на нацбезопасность и оборону не изменился и составляет 1 141,1 млрд грн (или 18,2% ВВП), при этом увеличены, в частности, расходы на:

финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда — на 38,9 млрд грн;

мероприятия за счет средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии — на 16,1 млрд грн (в связи с увеличением прогноза средств от НБУ, являющихся источником формирования этого фонда);

расходы государственного дорожного фонда (в связи с увеличением прогноза отдельных доходов, которые являются источниками формирования этого фонда) — на 7 млрд грн, из них на: развитие сети и содержание автомобильных дорог государственного значения — на 4,2 млрд грн; субвенцию местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности, в населенных пунктах — на 2,46 млрд грн;

мероприятия по некоторым бюджетным программам Министерства культуры и информационной политики — всего на 1,6 млрд грн;

судебную власть — на 1,3 млрд грн (из них Государственной судебной администрации — на 1,1 млрд грн);

мероприятия по некоторым бюджетным программам Министерства образования и науки — в целом на 0,56 млрд грн.

Что касается некоторых вопросов регионального развития и межбюджетных отношений, то:



увеличены трансферты из государственного бюджета местным бюджетам на 2 518,6 млн грн, в частности, по специальному фонду — на 2 464,6 млн грн (увеличена на эту сумму субвенция на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности, в населенных пунктах);

предусмотрены по общему фонду расходы по бюджетной программе «Государственный фонд регионального развития» в сумме 2 млрд грн. Наряду с этим, на эту цель из специального фонда предусмотрено направление 100% акцизного налога из произведенных в Украине и из ввезенных на таможенную территорию Украины сигарилл сверх общего объема, определенного в сумме 831 млн грн, при условии внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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