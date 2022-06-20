Рада приняла антикоррупционную стратегию — Finance.ua

«Разрабатывать проекты этой стратегии и государственной антикоррупционной программы будет НАПК. Оно также будет оценивать эффективность мер и сможет инициировать пересмотр государственной антикоррупционной программы с учетом результатов мониторинга. При НАПК создадут Координационную рабочую группу по вопросам антикоррупционной политики. Ее сопредседателями станут глава НАПК и министр Кабмина. Состав Координационной рабочей группы утверждает правительство, в частности, по согласованию в нее могут входить народные депутаты», — рассказала Шуляк.
Она отметила, что это не только шаг к государству без коррупции, но и шаг вперед к кандидатству и членству Украины в Европейском Союзе.