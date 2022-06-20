Рада приняла антикоррупционную стратегию — Finance.ua

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Рада приняла антикоррупционную стратегию

Сегодня 16:03Казна и Политика
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Рада приняла антикоррупционную стратегиюРада приняла антикоррупционную стратегию
Верховная Рада приняла законопроект № 4135, который определяет направления государственной антикоррупционной политики на ближайшие годы.
Об этом сообщила глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
«Народные депутаты приняли законопроект № 4135, который определяет направления государственной антикоррупционной политики на ближайшие годы», — написала Шуляк.
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По ее словам, у Украины уже есть заключение Европейской комиссии о том, что Украина добилась значительного прогресса на пути к верховенству права.
«Сегодня мы сделали еще один шаг к честным судам, прокуратурам и полиции, к честной уплате налогов, к нормальной работе госпредприятий — без злоупотреблений и коррупции», — добавила Шуляк.
По ее словам, Антикоррупционная стратегия обеспечит слаженность и системность на всех уровнях власти в предотвращении и противодействии коррупции.
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«Разрабатывать проекты этой стратегии и государственной антикоррупционной программы будет НАПК. Оно также будет оценивать эффективность мер и сможет инициировать пересмотр государственной антикоррупционной программы с учетом результатов мониторинга. При НАПК создадут Координационную рабочую группу по вопросам антикоррупционной политики. Ее сопредседателями станут глава НАПК и министр Кабмина. Состав Координационной рабочей группы утверждает правительство, в частности, по согласованию в нее могут входить народные депутаты», — рассказала Шуляк.
Она отметила, что это не только шаг к государству без коррупции, но и шаг вперед к кандидатству и членству Украины в Европейском Союзе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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