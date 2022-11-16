Рада прекратила действие межправительственного украинско-белорусского Соглашения об избежании двойного налогообложения — Finance.ua
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Рада прекратила действие межправительственного украинско-белорусского Соглашения об избежании двойного налогообложения

Казна и Политика
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Верховная Рада Украины прекратила действие межправительственного украинско-белорусского Соглашения об избежании двойного налогообложения.
За соответствующий законопроект № 0170 проголосовали 304 депутата, при минимально необходимых 226.
Со дня вступления в силу Закона Украины прекращается применение норм, установленных указанным Соглашением, что будет способствовать:
1) недопущению пополнения бюджета страны, способствующей агрессору, путем предоставления Украиной льготных условий налогообложения для резидентов Республики Беларусь, осуществляющих деятельность в Украине. После прекращения действия Соглашения ко всем доходам резидентов Республики Беларусь, полученным из источников в Украине, будет применена общая ставка налогообложения — 15%, установленная Налоговым кодексом, вместо льготной ставки, установленной Соглашением: 10% — на проценты;
2) недопущению потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Республике Беларусь резидентами Украины;
3) освобождению Украины от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Республикой Беларусь по налоговым вопросам.
Прекращение действия данного Соглашения будет способствовать ускорению сворачивания экономических и финансовых связей с Республикой Беларусь — государством-союзником страны-агрессора в полномасштабной войне против Украины.
Государственная служба статистики заявляет, что информация о торговле Украины с Беларусью обнародуется не в полном объеме из-за военной агрессии России против Украины при поддержке Беларуси.

Двойное налогообложение: кому угрожает, как избежать

По материалам:
Українські Новини
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