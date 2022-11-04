Рада предоставит полномочия СБУ управлять госимуществом — Finance.ua
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Рада предоставит полномочия СБУ управлять госимуществом

Казна и Политика
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Службе безопасности Украины предоставили полномочия управлять государственным имуществом. Соответствующий законопроект № 7243 в целом приняла Верховная Рада.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в пятницу, 4 ноября, в Telegram.
«За» — 272 голоса народных депутатов Украины.
«Законопроектом предлагается установить, что СБУ в соответствии со своими основными задачами обязана осуществлять управление объектами государственной собственности, относящимися к сфере ее управления, в пределах полномочий, определенных статьей 6 Закона Украины „Об управлении объектами государственной собственности“ (относительно полномочий (уполномоченных органов управления)», — отметил Мельничук.

В чем была проблема

В законе «О Службе безопасности Украины» не были прописаны полномочия управлять государственным имуществом, фактически уже осуществляемым СБУ с момента образования.
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В то же время есть объективная необходимость в получении дополнительного имущества от ВСУ, других военных формирований, органов государственной власти, органов местного самоуправления и передачи им имущества, которое не используется СБУ в ее оперативно-служебной деятельности. И при передаче и получении имущества в некоторых случаях возникали сложности с оформлением правоустанавливающих документов СБУ на такое имущество. Поэтому вопросы решили путем внесения изменений в законодательство.
По материалам:
УНН
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