Рада предоставит полномочия СБУ управлять госимуществом — Finance.ua

Рада предоставит полномочия СБУ управлять госимуществом Сегодня 14:37 — Казна и Политика

Службе безопасности Украины предоставили полномочия управлять государственным имуществом. Соответствующий законопроект № 7243 в целом приняла Верховная Рада.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в пятницу, 4 ноября, в Telegram.

«За» — 272 голоса народных депутатов Украины.

«Законопроектом предлагается установить, что СБУ в соответствии со своими основными задачами обязана осуществлять управление объектами государственной собственности, относящимися к сфере ее управления, в пределах полномочий, определенных статьей 6 Закона Украины „Об управлении объектами государственной собственности“ (относительно полномочий (уполномоченных органов управления)», — отметил Мельничук.

В чем была проблема

законе «О Службе безопасности Украины» не были прописаны полномочия управлять государственным имуществом, фактически уже осуществляемым СБУ с момента образования.

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В то же время есть объективная необходимость в получении дополнительного имущества от ВСУ, других военных формирований, органов государственной власти, органов местного самоуправления и передачи им имущества, которое не используется СБУ в ее оперативно-служебной деятельности. И при передаче и получении имущества в некоторых случаях возникали сложности с оформлением правоустанавливающих документов СБУ на такое имущество. Поэтому вопросы решили путем внесения изменений в законодательство.

УНН По материалам:

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