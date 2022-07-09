Рада предлагает уравнять условия оплаты труда для граждан Украины и иностранцев — Finance.ua

Рада предлагает уравнять условия оплаты труда для граждан Украины и иностранцев Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Рада предлагает уравнять условия оплаты труда для граждан Украины и иностранцев

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается уравнять условия оплаты труда для граждан Украины и иностранцев.

За соответствующий законопроект № 5795 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о применении труда иностранцев и лиц без гражданства в Украине» проголосовали 240 народных депутатов.

Что предусматривает документ

Проект закона предлагает внести изменения в законы о занятости населения и правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

Документ предусматривает усовершенствование процедуры выдачи (отказа в выдаче) или продления (отказа в продлении) действия разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

Цель документа

Как отмечается в пояснительной записке к документу, изменения в законы создадут равные условия оплаты труда и для граждан Украины, и для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в Украине на законных основаниях.

Принятие законопроекта даст также правовые основания для использования труда иностранцев и лиц без гражданства, обучающихся в учебных заведениях Украины.

Справка Finance.ua:

хотя рынок труда находится в состоянии кризиса, а предложений работы в несколько раз меньше, чем было до войны, однако варианты для трудоустройства работников без опыта работы есть. Зарплаты этой категории специалистов стартуют от 8500 грн;

В конце июня правительство приняло постановление, согласно которому официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не нашли работу, будут привлекаться к общественно полезным работам — разбору завалов, строительству, благоустройству и т.д. Таким людям будут платить минимальную зарплату, то есть 6500 грн;

Согласно исследованию robota.ua, существенных изменений в структуре материального вознаграждения при первичном найме в июне по сравнению с довоенным состоянием не произошло.

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Укрінформ По материалам:

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