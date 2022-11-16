Рада поддержала законопроект о запрете «упрощенки» для игорного бизнеса — Finance.ua

Рада поддержала законопроект о запрете «упрощенки» для игорного бизнеса Сегодня 18:10 — Казна и Политика

Рада поддержала законопроект о запрете «упрощенки» для игорного бизнеса

Парламент поддержал законопроект № 8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения в первом чтении.

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Яролсав Железняк.

За законопроект № 8079 «О внесении изменений в подраздел 8 раздела ХХ Налогового кодекса Украины о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения» проголосовали 283 народных депутата.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, предлагается вернуть запрет на упрощение системы налогообложения для организаторов проведения азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

В апреле 2022 года парламент разрешил субъектам игорного бизнеса на период военного положения находиться на упрощенной системе налогообложения. За время действия этой льготы по состоянию на 31 августа 2022 на упрощенную систему налогообложения перешли 8 компаний.

При этом две из них, несмотря на активную деятельность, вообще не уплачивали в 2022 году единого налога, налога на прибыль, земельного налога и НДС. Среди других шести налогоплательщиков средняя уплата в 2022 году налогов к переходу на упрощенную систему составила 200 тыс. грн. в день; после перехода на единый налог этот показатель сократился до 23 тыс. грн. в день.

Напомним, Верховная Рада 15 марта одобрила налоговые стимулы для бизнеса во время войны. Так, согласно закону «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения», на период действия военного положения уплачивать единый налог смогут не только ФЛП-упрощенцы, но и крупные предприятия.

Закон также повысил лимит доходов для использования единого налога с 10 млн. до 10 млрд. грн. Это значительно расширило круг предприятий, которые смогут снизить налоговую нагрузку на время войны и сохранить свою деятельность. Налог с оборота установлен на уровне 2%.

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Укрінформ По материалам:

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