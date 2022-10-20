Рада поддержала законопроект о недопущении к руководству банками граждан рф — Finance.ua

Рада поддержала законопроект о недопущении к руководству банками граждан рф Сегодня 11:29 — Казна и Политика

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду приняла за основу правительственный законопроект № 8008, который предусматривает недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга (куда входят банки и другие финансовые учреждения) граждан рф или тех, кто поддерживает вооруженную агрессию против Украины.

«За» проголосовали 280 народных депутатов.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Законопроект предусматривает обеспечение защиты экономических и внутренних интересов национальной безопасности Украины, территориальной целостности, а именно защиты финансовой системы Украины от угроз, возникающих в результате агрессии российской федерации в Украине.

В частности, документ предусматривает недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и/или поддерживающих вооруженную агрессию против Украины, и отнесение клиентов, деятельность которых связана с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, к высокорисковым.

Справка Finance.ua:

14 октября парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект № 8008.

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УНН По материалам:

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