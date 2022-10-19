Рада поддержала решение превратить Энергоатом в акционерное общество — Finance.ua

Рада поддержала решение превратить Энергоатом в акционерное общество Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Рада поддержала решение превратить Энергоатом в акционерное общество

Парламент поддержал в первом чтении законопроект "Об особенностях образования акционерного общества «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (регистр. № 8067).

За соответствующий документ проголосовал 241 народный депутат.

Законопроектом предлагается определить процедуру образования акционерного общества НАЭК «Энергоатом», 100% акций которого принадлежат государству, и установить порядок формирования уставного капитала общества, а также его функционирования после создания.

Для обеспечения экономической безопасности и защиты интересов государства документом предусмотрены ограничения, связанные с обеспечением сохранения корпоративных прав государства, имущества АЭС, ядерных материалов и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами.

Напомним, на июнь 2022 года с начала полномасштабного вторжения общая сумма убытков НАЭК «Энергоатом» превысила 40 миллиардов гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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