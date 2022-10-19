Рада поддержала решение превратить Энергоатом в акционерное общество — Finance.ua

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Рада поддержала решение превратить Энергоатом в акционерное общество

Казна и Политика
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Рада поддержала решение превратить Энергоатом в акционерное общество
Рада поддержала решение превратить Энергоатом в акционерное общество
Парламент поддержал в первом чтении законопроект "Об особенностях образования акционерного общества «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (регистр. № 8067).
За соответствующий документ проголосовал 241 народный депутат.
Законопроектом предлагается определить процедуру образования акционерного общества НАЭК «Энергоатом», 100% акций которого принадлежат государству, и установить порядок формирования уставного капитала общества, а также его функционирования после создания.
Для обеспечения экономической безопасности и защиты интересов государства документом предусмотрены ограничения, связанные с обеспечением сохранения корпоративных прав государства, имущества АЭС, ядерных материалов и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами.
Напомним, на июнь 2022 года с начала полномасштабного вторжения общая сумма убытков НАЭК «Энергоатом» превысила 40 миллиардов гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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