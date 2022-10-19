Рада поддержала евроинтеграционный закон о таможенном тарифе — Finance.ua

Рада поддержала евроинтеграционный закон о таможенном тарифе Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Рада поддержала евроинтеграционный закон о таможенном тарифе

Верховная Рада поддержала евроинтеграционный проект закона о таможенном тарифе Украины (№ 7737) во втором чтении и в целом.

Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram , за соответствующее решение проголосовали 289 депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что действующий таможенный тариф Украины построен на основе шестой редакции гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2017 года, тогда как применение мер тарифного и нетарифного регулирования в большинстве стран мира, в частности в странах ЕС, с 1 января 2022 года осуществляется на основе современной седьмой редакции ГС-2022

«В этой связи возникает ряд осложнений, связанных, в частности, с различиями в товарных кодах страны-экспортера и Украины во время таможенного оформления импортируемой продукции, а также невозможностью сопоставления таможенной статистики, предоставленной в рамках договоренностей об обмене статистической информацией» , — говорится в документе.

Сообщается, что принятое решение создает предпосылки для приведения товарной номенклатуры в соответствие с требованиями гармонизированной системы-2022 во исполнение международных обязательств, взятых в рамках Международной конвенции о гармонизированной системе описания и кодирования товаров, к которой присоединилась Украина; адаптации статистической системы Украины к международным методам, стандартам и классификации; стандартизации внешнеторговой документации; ускорение и упрощение процедуры таможенного оформления товаров при совершении внешнеторговых сделок.

При этом ставки ввозной пошлины на товары остаются неизменными.

Конвенция о процедуре совместного транзита является основанием для перемещения товаров между 35 странами: государствами-членами ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ/EFTA), Турцией, Северной Македонией и Сербией. Технология, лежащая в основе Конвенции — новая компьютеризированная система транзита (NCTS). Она доступна только членам Конвенции.

Чтобы присоединиться к ней, Украина должна ввести NCTS. Государственная таможенная служба с 2021 года начала на национальном уровне вводить NCTS.

Верховная Рада 6 октября приняла в первом чтении евроинтеграционный законопроект о таможенном тарифе (№ 7737).

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УНІАН По материалам:

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