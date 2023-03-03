Рада планирует выделить 30 млрд грн на производство дронов — Finance.ua

Рада планирует выделить 30 млрд грн на производство дронов Сегодня 09:31 — Казна и Политика

Рада планирует выделить 30 млрд грн на производство дронов

В Верховной Раде хотят увеличить расходы на оборону. Соответствующие изменения в государственный бюджет планируют подать на рассмотрение в парламент до конца марта.

Об этом сообщила глава комитета по бюджету Роксолана Пидласа в интервью украинским СМИ.

По словам депутата, прежде всего предполагается увеличение финансирования на закупку беспилотников, на так называемую армию дронов.

«Есть амбициозные планы производства дронов в Украине. Поэтому это у нас первоочередная потребность. Здесь речь идет о 30 млрд грн. Принципиальная поддержка этого есть. Из Резервного фонда выделены первые 10 млрд грн. Что касается средств из бюджета — будем искать источники. У нас станет больше понимания наших финансовых возможностей после того, как определимся с программой сотрудничества с Международным валютным фондом», — рассказала глава бюджетного комитета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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