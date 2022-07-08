Рада планирует до конца года принять почти 30 евроинтеграционных законопроектов — нардеп — Finance.ua
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Рада планирует до конца года принять почти 30 евроинтеграционных законопроектов — нардеп

Казна и Политика
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Верховная Рада планирует до конца текущего года принять около 30 законопроектов, которые приблизят украинское законодательство к европейскому, заявила председатель подкомитета по вопросам приближения законодательства Украины к законодательству ЕС Мария Мезенцева (фракция «Слуга народа»).
«Вместе с офисом вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной мы определили, что до конца года реалистично принять около 30 евроинтеграционных законопроектов, аффилированных с разными комитетами парламента. Наш комитет анализирует их на соответствие нашим обязательствам в рамках Соглашения об ассоциации, 63% которой мы уже смогли выполнить», — приводит слова Мезенцевой пресс-служба «Слуги народа».
По ее словам, ВР продолжает принимать важные евроинтеграционные законопроекты — о борьбе с насилием, об обращении с отходами и ряд других. И на каждом заседании парламента депутаты будут рассматривать законодательные инициативы, приближающие украинское законодательство к европейскому.
«Евроинтеграционный комитет работает каждую неделю, иногда мы собираемся два раза в неделю, потому что через нас проходит более 95% законодательных инициатив украинского парламента. Верховная Рада не будет останавливаться в своей работе, и в каждой повестке дня будут евроинтеграционные законопроекты», — заверила парламентарий.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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