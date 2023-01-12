Рада отменила налоговые льготы для игорного бизнеса — Finance.ua

Рада отменила налоговые льготы для игорного бизнеса
Верховная Рада отменила упрощенную систему налогообложения — 2% от оборота — для игорного бизнеса.
Соответствующий законопроект № 8079 парламент принял во втором чтении 12 января, сообщил первый заместитель профильного комитета, автор проекта Ярослав Железняк. За проголосовали 303 народных депутата.
В финальной редакции законопроект вступает в силу сразу, отметил автор инициативы. Со следующего дня (после подписания президентом) весь игорный бизнес должен перейти на полную ставку налогообложения, объяснил Железняк.
Напомним, в октябре 2022 года профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект № 8079, которым предлагается прекратить предоставление «необоснованных льгот для организаторов азартных игр, лотерей и пари».
С 1 января по 31 августа 2022 года субъекты хозяйствования, занимающиеся организацией и проведением азартных игр, лотерей, пари (букмекерское пари, пари тотализатора) и впоследствии перешедшие на упрощенную систему налогообложения, в целом уплатили 174 млн грн налога на прибыль предприятий, 3 млн грн налога на добавленную стоимость и 0,1 млн грн земельного налога, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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