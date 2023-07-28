Рада освободила от НДС тепловизоры — Finance.ua

Рада освободила от НДС тепловизоры
Верховная Рада на заседании в пятницу, 28 июля, приняла в целом законопроекты № 9467 и № 9468, которые освобождают от НДС и таможенных платежей ряд ввозимых в Украину товаров оборонного назначения.
Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк.
Законопроекты № 9467 и № 9468 о внесении изменений в переходные положения Налогового кодекса, касающиеся особенностей ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны, поддержали 294 и 301 народный депутат соответственно.
В частности, проектами законов освобождаются от НДС и пошлины те товары, которые ввозятся на таможенную территорию Украины:
- тепловизорные бинокли;
- монокуляры;
- бинокуляры;
- приборы ночного видения;
- дальномеры.
Напомним, Верховная Рада приняла проект изменений в Бюджетный кодекс по обеспечению предсказуемости бюджетной политики и усилению долговой устойчивости.
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