Рада освободила от НДС тепловизоры — Finance.ua

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Рада освободила от НДС тепловизоры

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Рада освободила от НДС тепловизоры
Рада освободила от НДС тепловизоры
Верховная Рада на заседании в пятницу, 28 июля, приняла в целом законопроекты № 9467 и № 9468, которые освобождают от НДС и таможенных платежей ряд ввозимых в Украину товаров оборонного назначения.
Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк.
Законопроекты № 9467 и № 9468 о внесении изменений в переходные положения Налогового кодекса, касающиеся особенностей ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны, поддержали 294 и 301 народный депутат соответственно.
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В частности, проектами законов освобождаются от НДС и пошлины те товары, которые ввозятся на таможенную территорию Украины:
  • тепловизорные бинокли;
  • монокуляры;
  • бинокуляры;
  • приборы ночного видения;
  • дальномеры.
Напомним, Верховная Рада приняла проект изменений в Бюджетный кодекс по обеспечению предсказуемости бюджетной политики и усилению долговой устойчивости.
По материалам:
Фінансовий клуб
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