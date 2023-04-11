Рада одобрила законопроект о перезагрузке таможни — Finance.ua

Рада одобрила законопроект о перезагрузке таможни Сегодня 20:44 — Казна и Политика

Рада одобрила законопроект о перезагрузке таможни

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 6490-д о перезагрузке таможни, предлагающий изменить процедуру конкурсного отбора руководителя, ввести ежегодный аудит эффективности ее работы и провести переаттестацию сотрудников в течение года после назначения руководителя.

За документ на пленарном заседании во вторник проголосовали 260 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов, сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк в телеграме.

Он напомнил, что предлагается изменить процедуру конкурсного отбора руководителя таможни на основе лучших практик конкурсов в антикоррупционные органы (САП, НАБУ, НАПК) и создать конкурсную комиссию из девяти человек, определенных правительством, из которых пятеро будут определяться на основании предложений международных организаций.

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Отмечается, что конкурсная комиссия внесет премьер-министру для рассмотрения Кабинетом Министров только одну кандидатуру, в то время как нынешняя практика предусматривает две-три.

Также законопроект вводит ежегодный внешний аудит эффективности деятельности таможни. Как уточнил Железняк, негативное заключение такого аудита будет ключевым основанием для увольнения главы, что не позволит менять руководителя таможни просто по желанию правительства.

Что касается аттестации, то законопроект предусматривает увольнение сотрудника таможни в случае ее непрохождения.

«Закон прямо устанавливает более высокий размер зарплаты для таможенников, чем сейчас. И это правильно, иначе новую честную службу мы никогда не построим», — добавил Железняк.

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Как сообщал ранее глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев, новому главе Гостаможслужбы предлагается предоставить право формировать кадровый потенциал таможенных органов. В частности, заместители могут быть назначены только по согласованию с главой, а руководители среднего звена (в том числе начальники таможен и директора департаментов центрального аппарата) не будут согласовываться с Минфином.

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