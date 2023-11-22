Рада одобрила закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов — Finance.ua

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Рада одобрила закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов

Энергетика
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Рада одобрила закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов
Рада одобрила закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов
Рада приняла в целом закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. «За» проголосовали 258 парламентариев.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Законопроект предусматривает создание базы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов как электронного компонента репортинга (отчетности), содержащего информацию о минимальных запасах.
То есть это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая информацию о минимальных запасах, их учете, передвижении этих минимальных запасов, а также информацию от субъектов нефтяного рынка относительно объемов производства, запасов, импорта и реализации продукта (включая сжиженный газ).
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В эту отчетность будет включаться информация от лабораторий о качестве продукта.
Согласно документу, участники нефтяного рынка обязаны создавать и регулярно обновлять минимальные запасы нефтепродуктов, а также предоставлять информацию об этих запасах в электронную систему отчетности. Это касается:
  • субъектов, работающих на рынке более двух лет — 5% средневзвешенного годового объема импорта и/или продажи за последние два года;
  • субъектов, работающих менее двух лет — 5% средневзвешенного объема импорта и/или продажи за последний квартал с постепенным достижением требований, применяемых к операторам рынка, которые работают дольше.
Отмечается, что сохранившиеся минимальные запасы остаются нетронутыми, пока на рынке возникает кризисная ситуация. Эти запасы изымаются из гражданского оборот и не могут быть использованы в коммерческих целях. Дальнейшее распределение этих запасов определяется оператором рынка, являющимся органом исполнительной власти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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