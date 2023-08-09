Рада одобрила реформу антимонопольного законодательства — Finance.ua

Рада одобрила реформу антимонопольного законодательства
Верховная Рада Украины приняла в целом закон об усилении роли Антимонопольного комитета. «За» проголосовали 258 парламентариев.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
В частности, закон предусматривает увеличение институциональной независимости, улучшение инструментария, урегулирование порядка проверок АМКУ, предоставление права получения информации из реестров, а также конкретизацию условий получения разрешения на концентрацию в соответствии с нормами ЕС.
Кроме того, устанавливается субсидиарная ответственность, предоставление решениям комитета статуса исполнительного листа, а также повышение уровня зарплат сотрудников антимонопольного ведомства.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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