Рада обязала использовать биотопливо в транспортной отрасли: когда заработает закон — Finance.ua

Рада обязала использовать биотопливо в транспортной отрасли: когда заработает закон Сегодня 12:22 — Казна и Политика

Рада обязала использовать биотопливо в транспортной отрасли: когда заработает закон

Верховная Рада одобрила в целом законопроект № 3356-д, устанавливающий обязательное использование жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.

Согласно принятому закону, Верховная Рада обязала производителей и оптовых продавцов добавлять в автомобильное горючее 5% жидкого биотоплива.

Эта норма начнет действовать с 1 мая 2025 года и будет касаться бензина, дизельного и газового топлива, реализуемого на территории Украины.

Согласно пояснительной записке , принятие закона будет способствовать принятию на качественно новый уровень процессов использования биокомпонентов в Украине. Также ожидается увеличение загруженности отечественных спиртовых заводов и активизация смежных отраслей, что позволит создать дополнительные рабочие места.

Развитие индустрии биотоплива также станет толчком для привлечения инвестиций как иностранных, так и украинских в эту перспективную сферу.

Кроме того, важным положительным эффектом станет улучшение экологической ситуации за счет уменьшения выбросов вредных веществ от транспортных средств при сгорании топлива с биокомпонентами.

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Это позволит снизить негативное влияние на окружающую среду и приблизиться к экологическим стандартам ЕС.

Как указано в сравнительной таблице, продажа на заправках бензина без биотоплива влечет за собой наложение штрафа в размере семи размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за каждые 1000 литров полученной для реализации партии автомобильных бензинов.

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