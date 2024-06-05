Рада обязала использовать биотопливо в транспортной отрасли: когда заработает закон — Finance.ua

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Рада обязала использовать биотопливо в транспортной отрасли: когда заработает закон

Казна и Политика
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Рада обязала использовать биотопливо в транспортной отрасли: когда заработает закон
Рада обязала использовать биотопливо в транспортной отрасли: когда заработает закон
Верховная Рада одобрила в целом законопроект № 3356-д, устанавливающий обязательное использование жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.
Согласно принятому закону, Верховная Рада обязала производителей и оптовых продавцов добавлять в автомобильное горючее 5% жидкого биотоплива.
Эта норма начнет действовать с 1 мая 2025 года и будет касаться бензина, дизельного и газового топлива, реализуемого на территории Украины.

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Согласно пояснительной записке, принятие закона будет способствовать принятию на качественно новый уровень процессов использования биокомпонентов в Украине. Также ожидается увеличение загруженности отечественных спиртовых заводов и активизация смежных отраслей, что позволит создать дополнительные рабочие места.
Развитие индустрии биотоплива также станет толчком для привлечения инвестиций как иностранных, так и украинских в эту перспективную сферу.
Кроме того, важным положительным эффектом станет улучшение экологической ситуации за счет уменьшения выбросов вредных веществ от транспортных средств при сгорании топлива с биокомпонентами.

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Это позволит снизить негативное влияние на окружающую среду и приблизиться к экологическим стандартам ЕС.
Как указано в сравнительной таблице, продажа на заправках бензина без биотоплива влечет за собой наложение штрафа в размере семи размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за каждые 1000 литров полученной для реализации партии автомобильных бензинов.
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По материалам:
Діло
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