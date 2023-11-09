Рада не отменяла поступление на вечернюю и заочную формы обучения — Железняк Сегодня 12:17 — Казна и Политика

Рада не отменяла поступление на вечернюю и заочную формы обучения — Железняк

Верховная Рада приняла закон, который регулирует поступление в высшие учебные заведения в 2024 году. При этом речь не идет о том, что в 2024 году не будет проводиться набор поступающих на вечернюю и заочную формы обучения.

Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в Телеграм вечером 8 ноября.

Как рассказал Железняк ранее, за принятие в целом закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года ( законопроект № 10 092 ) проголосовали 285 народных депутатов.

Впоследствии Железняк уточнил, что из документа были изъяты нормы об отмене поступления на вечернюю и заочную формы образования.

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«Если открыть решение Комитета по образованию, то увидите, что все нормы законопроекта по заочной форме были изъяты из законопроекта», — написал Железняк.

Конкретнее, речь идет об этой части: «в пункте 1: а) абзац третий подпункта 1 изложить такой редакции: «С 2024 года не проводится набор поступающих для получения степени высшего образования младшего бакалавра;». Ее, подчеркнул депутат, исключили из текста законопроекта.

«Поэтому… Заочную форму обучения в вузах со следующего года не отменяли», — прокомментировал депутат информацию о принятии законопроекта 10 092.

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В проекте закона, в частности, отмечалось, что «конкурсный отбор в вузе будет производиться по результатам ВНО 2021 и/или вступительных испытаний 2022−2024 года, проведенных с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания и творческого конкурса (конкурса физических способностей) в предусмотренных законодательством случаях».

Также говорилось, что вступительные испытания для участия в конкурсном отборе на обучение в вузах включают украинский язык, математику, историю Украины и предмет на выбор (физика, химия, биология, иностранный язык, география, украинская литература).

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Соискатели образования, которые завершают получение каждого уровня полного общего среднего образования в 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 учебных годах, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Для учащихся, завершающих получение начального среднего образования в 2024 году, проводится государственная итоговая аттестация в режиме пилотирования", — говорится также в документе.

Справка Finance.ua:

ранее в парламенте зарегистрировали законопроект № 10 092, которым, в частности, предлагается отменить набор абитуриентов для получения степеней бакалавра и магистра по вечерней и заочной формам получения образования, а вместо этого развивать дистанционное обучение.

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