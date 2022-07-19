Рада назначила нового министра соцполитики — Finance.ua

Рада назначила нового министра соцполитики Сегодня 12:50 — Казна и Политика

Верховная Рада назначила нового министра социальной политики Украины. Ею стала Оксана Жолнович.

Оксана Жолнович, facebook.com

Оксана Жолнович четыре раза баллотировалась в советы разных уровней — в Верховную Раду, Львовский городской и областной советы — от партии «Сила людей», однако избраться ей не удавалось.

С 2020 года являлась руководителем департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

С 2019-2021 была советницей министра социальной политики. Также известно, что Жолнович — практикующий адвокат в сферах трудового, гражданского, семейного и административного права.

Напомним, Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности министра соцполитики.

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