Рада назначила нового министра соцполитики — Finance.ua

Рада назначила нового министра соцполитики
Верховная Рада назначила нового министра социальной политики Украины. Ею стала Оксана Жолнович.
Оксана Жолнович четыре раза баллотировалась в советы разных уровней — в Верховную Раду, Львовский городской и областной советы — от партии «Сила людей», однако избраться ей не удавалось.
С 2020 года являлась руководителем департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.
С 2019-2021 была советницей министра социальной политики. Также известно, что Жолнович — практикующий адвокат в сферах трудового, гражданского, семейного и административного права.
Напомним, Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности министра соцполитики.
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