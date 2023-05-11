Рада может повысить штрафы для моряков: за что будут наказывать гривной — Finance.ua
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Рада может повысить штрафы для моряков: за что будут наказывать гривной

Казна и Политика
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В Украине могут значительно повысить штрафы для моряков за неоказание помощи людям во время бедствия. В парламенте зарегистрирован соответствующий проект закона.
Документ опубликован на сайте Верховной Рады, пишет trueua.
Отмечается, что законопроект создан ввиду необходимости обеспечения выполнения Украиной обязательств государства флага по его международным договорам в сфере судоходства и постоянной всемирной практике оказания помощи людям во время бедствия.
Следовательно, парламентарии предлагают увеличить штрафы за неоказание помощи капитаном судна людям, терпящим бедствие на море или на других водных путях, если он имел возможность оказать такую помощь без серьезной опасности для своего судна и находящихся на нем лиц.
Если ранее максимальный штраф доходил до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 тысячи гривен), то теперь законодатели хотят увеличить сумму от одной (17 тысяч гривен) до пяти тысяч (85 тысяч гривен) не облагаемых налогом минимумов. Также предлагают наказывать исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до двух лет.
Напомним, Верховная Рада намерена ввести штрафы от 850 гривен до 8,5 тысячи гривен за нарушение правил использования беспилотников в Украине.
По материалам:
Finance.ua
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