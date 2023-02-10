Рада будет наказывать нардепов за преждевременное разглашение информации — Finance.ua

Рада будет наказывать нардепов за преждевременное разглашение информации Сегодня 18:32 — Казна и Политика

Рада будет наказывать нардепов за преждевременное разглашение информации

Народных депутатов планируется наказывать за распространение информации о пленарных заседаниях раньше, чем через час после их закрытия.

Об этом сообщает сайт парламента.

В законопроекте, опубликованном 9 февраля, по инициативе более сотни нардепов, среди которых и спикер парламента Руслан Стефанчук, предлагается внести изменения в некоторые законы Украины о запрете распространения информации о пленарном заседании Верховной Рады Украины во время действия военного положения.

Что предполагает документ

Во время действия военного положения в Украине народному депутату запретят распространять любым способом информацию о времени, месте, ходе и результатах проведения (продолжения) пленарного заседания ранее чем через час после закрытия этого пленарного заседания или объявления перерыва в пленарном заседании.

Какое наказание предлагают

В случае выявления факта нарушения народным депутатом требования, Верховная Рада без обсуждения может принять решение о лишении народного депутата права участвовать в пленарных заседаниях или продолжающемся пленарном заседании на срок до пяти дней таких (такого) заседаний.

Кроме того, за эти дни нарушителю не выплатят заработную плату и не произведут выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий в соответствии с законом.

Народный депутат, нарушивший требования Верховной Рады, обязан покинуть пленарное заседание.

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