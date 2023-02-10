Рада будет наказывать нардепов за преждевременное разглашение информации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада будет наказывать нардепов за преждевременное разглашение информации

Казна и Политика
12
Рада будет наказывать нардепов за преждевременное разглашение информации
Рада будет наказывать нардепов за преждевременное разглашение информации
Народных депутатов планируется наказывать за распространение информации о пленарных заседаниях раньше, чем через час после их закрытия.
Об этом сообщает сайт парламента.
В законопроекте, опубликованном 9 февраля, по инициативе более сотни нардепов, среди которых и спикер парламента Руслан Стефанчук, предлагается внести изменения в некоторые законы Украины о запрете распространения информации о пленарном заседании Верховной Рады Украины во время действия военного положения.

Что предполагает документ

Во время действия военного положения в Украине народному депутату запретят распространять любым способом информацию о времени, месте, ходе и результатах проведения (продолжения) пленарного заседания ранее чем через час после закрытия этого пленарного заседания или объявления перерыва в пленарном заседании.

Какое наказание предлагают

В случае выявления факта нарушения народным депутатом требования, Верховная Рада без обсуждения может принять решение о лишении народного депутата права участвовать в пленарных заседаниях или продолжающемся пленарном заседании на срок до пяти дней таких (такого) заседаний.
Кроме того, за эти дни нарушителю не выплатят заработную плату и не произведут выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий в соответствии с законом.
Народный депутат, нарушивший требования Верховной Рады, обязан покинуть пленарное заседание.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.