Работодателям предлагают увеличить размер компенсации за трудоустройство ВПЛ — Finance.ua
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Работодателям предлагают увеличить размер компенсации за трудоустройство ВПЛ

Личные финансы
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Работодателям предлагают увеличить размер компенсации за трудоустройство ВПЛ
Работодателям предлагают увеличить размер компенсации за трудоустройство ВПЛ
Учитывая рост численности ВПЛ и продление военного положения, а также отсутствие средств в Госбюджете на 2023 год на реализацию соответствующей программы, возникла необходимость внести изменения в Порядок предоставления работодателю компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.
Учитывая это, разработан проект Постановления КМУ «О внесении изменений в Порядок предоставления работодателю компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине».
Его обнародовала для обсуждения СПО профсоюзов.
Проектом предлагается:
  • внести изменения в Порядок в части расширения источников финансирования программы, в частности, за счет средств Фонда (в пределах финансовых возможностей) и других источников, не запрещенных законодательством;
  • отсутствие средств, предусмотренных на финансирование вышеупомянутой программы в резервном фонде государственного бюджета и в бюджете Фонда, считать основанием для отказа в предоставлении работодателю компенсации расходов на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из числа ВПЛ;
  • увеличить размер компенсации исходя из нового размера минимальной заработной платы — 6700 гривен. В настоящее время компенсация расходов предоставляется в размере 6500 грн ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которое работодателем уплачивается ЕСВ, на период военного времени и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения.

Справка Finance.ua:

  • в Киеве с начала 2022 года на учете службы занятости состояло более 5,1 тыс. безработных со статусом внутренне перемещенного лица;
  • как ранее сообщили в Минэкономики, фактическое количество безработных в Украине составляет 2,6 миллиона человек, в то время как в Государственной службе занятости зарегистрировано только 215 тысяч безработных;
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По материалам:
Finance.ua
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