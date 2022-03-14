Работодатели могут подписывать срочные трудовые договоры на период военного положения — Finance.ua

Работодатели могут подписывать срочные трудовые договоры на период военного положения

Сегодня 17:21 — Личные финансы

В Минэкономики заявили, что работодатели могут подписывать срочные трудовые договоры на период военного положения.

Министерство экономики считает, что работодатели могут подписывать с новыми работниками срочные трудовые договоры на период действия военного положения или период замещения временно отсутствующего работника.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Причинами подписания таких договоров может быть фактическое отсутствие работников, которые в результате боевых действий эвакуировались в другую местность, находились в отпусках, простоях, временно утратили трудоспособность или судьба которых временно неизвестна.

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