Работодатели могут подписывать срочные трудовые договоры на период военного положения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Работодатели могут подписывать срочные трудовые договоры на период военного положения

Сегодня 17:21Личные финансы
89
В Минэкономики заявили, что работодатели могут подписывать срочные трудовые договоры на период военного положения.
Министерство экономики считает, что работодатели могут подписывать с новыми работниками срочные трудовые договоры на период действия военного положения или период замещения временно отсутствующего работника.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Причинами подписания таких договоров может быть фактическое отсутствие работников, которые в результате боевых действий эвакуировались в другую местность, находились в отпусках, простоях, временно утратили трудоспособность или судьба которых временно неизвестна.

«Слишком много людей в Украине не работает»: Арестович призвал возвращаться к нормальной жизни

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.