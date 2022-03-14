Работодатели могут подписывать срочные трудовые договоры на период военного положения — Finance.ua

В Минэкономики заявили, что работодатели могут подписывать срочные трудовые договоры на период военного положения.
Министерство экономики считает, что работодатели могут подписывать с новыми работниками срочные трудовые договоры на период действия военного положения или период замещения временно отсутствующего работника.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Причинами подписания таких договоров может быть фактическое отсутствие работников, которые в результате боевых действий эвакуировались в другую местность, находились в отпусках, простоях, временно утратили трудоспособность или судьба которых временно неизвестна.