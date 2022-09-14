Работодатели будут получать компенсацию за трудоустройство некоторых категорий безработных — Finance.ua

Работодатели будут получать компенсацию за трудоустройство некоторых категорий безработных Сегодня 15:01 — Личные финансы

Работодатели будут получать компенсацию за трудоустройство некоторых категорий безработных

В рамках правительственной программы «єРобота» почти 11 тысяч украинцев подали заявки на получение грантовой помощи от государства для открытия или расширения бизнеса, 1115 заявок уже удовлетворены.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная, пишет пресс-служба КМУ.

«Правительственная программа „єРобота“ продолжается, новые заявки на получение грантов поступают от предпринимателей на портал „Дія“ ежедневно, и на сегодняшний день их уже почти 11 тысяч. В общей сложности победители разных грантовых программ запросили чуть более 700 млн грн. Напомню, что правительство предусмотрело на этот проект 40 млрд грн, поэтому призываем предпринимателей и всех, кто мечтает начать собственное дело, обращаться за грантовой помощью от государства. Мы стремимся сделать максимум, чтобы у каждого трудоспособного украинца были все условия, чтобы стать воином на экономическом фронте и таким образом приблизить нашу страну к победе над врагом», — рассказала Татьяна Бережная.

Что это дает? Программа «єРобота» направлена как на активизацию предпринимательства, так и на стимулирование создания рабочих мест получателями грантов. За счет реализации этой программы правительство намерено создать 300 тысяч рабочих мест.

Кроме того, правительство подготовило и другие решения, позволяющие улучшить ситуацию на рынке труда. В частности, в ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть правительственный законопроект о реформировании службы занятости и содействии занятости населения, в том числе молодежи, и внедрении новых активных программ на рынке труда (регистрационный № 6067). Профильный парламентский комитет уже рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

Согласно документу, работодатель будет получать компенсацию ЕСВ или части заработной платы из Фонда по безработице, если трудоустроит:

молодежь, в частности, на первое рабочее место;

участников боевых действий;



одиноких родителей, родителей детей с инвалидностью;



лиц за 5 лет до достижения пенсионного возраста;



лиц с инвалидностью;



долгосрочных безработных и другие уязвимые категории громад.



«Такая правительственная инициатива еще больше поможет активизировать рынок труда в Украине, повысить налоговые поступления и будет важным шагом на пути преодоления безработицы», — подчеркнула заместитель министра экономики.

Напомним, проект «єРобота» включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержку ІТ-стартапов и старт в ІТ-сфере.

Прием заявок на все направления программы «єРобота» продолжается. Подача заявки осуществляется через Подача заявки осуществляется через Портал Дія

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