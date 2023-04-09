Работники предпенсионного возраста относятся к лицам с преимущественным правом на работу в случае сокращения — Finance.ua
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Работники предпенсионного возраста относятся к лицам с преимущественным правом на работу в случае сокращения

Личные финансы
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Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут работодателем в случае изменений в организации производства и труда, включая сокращение численности или штата работников, в соответствии с пунктом 1 статьи 40 КЗоТ.
Об этом сообщает Управление Гоструда в Сумской области, пишет Кадровик.
Согласно части второй статьи 492 КЗоТ предусмотрено, что при увольнении работников в случае изменений в организации производства и труда должно учитываться преимущественное право на оставление на работе, предусмотренное законодательством.
В таких случаях работодатель должен соблюдать требования статьи 42 КЗоТ, которым установлено, что при сокращении численности или штата сотрудников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.
При равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе предоставляется в том числе работникам, которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат (п. 10 ст. 42 КЗоТ).
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Таким образом, лица предпенсионного возраста включены в категорию лиц, которым предоставлено преимущественное право оставаться на работе в случае сокращения численности или штата работников при одинаковой производительности труда.
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По материалам:
Finance.ua
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