Работникам "Укрзализныци" повысят зарплаты — Finance.ua

Работникам "Укрзализныци" повысят зарплаты Сегодня 12:43 — Личные финансы

Работникам "Укрзализныци" повысят зарплаты

С 1 июля тарифные ставки и должностные оклады работников АО «Укрзализныця» возрастут на 10%.

правления А О Евгений Лященко, передает пресс-служба УЗ. Об этом сообщил главаЛященко, передает пресс-служба УЗ.

Он отметил, что повышение заработной платы железнодорожников предусмотрено в финплане компании на 2023 год. По оценке Лященко, на данный момент финансовое состояние компании стабильное и прогнозируемое.

Потому и приняли решение о повышении ставки и должностных окладов работникам.

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«Активно работаем над увеличением объемов грузоперевозок, ведь наша задача — выйти на безубыточный уровень. Это также позволит изыскивать возможности для дальнейшего повышения заработной платы и вернуть другие выплаты», — отметил председатель правления АО.

В последний раз «Укрзализныця» повышала заработные платы железнодорожников до начала полномасштабной войны, в 2021 году.

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Укрінформ По материалам:

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