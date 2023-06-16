Работникам "Укрзализныци" повысят зарплаты — Finance.ua

Работникам "Укрзализныци" повысят зарплаты
С 1 июля тарифные ставки и должностные оклады работников АО «Укрзализныця» возрастут на 10%.
Об этом сообщил глава
правления А О Евгений Лященко, передает пресс-служба УЗ.
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Он отметил, что повышение заработной платы железнодорожников предусмотрено в финплане компании на 2023 год. По оценке Лященко, на данный момент финансовое состояние компании стабильное и прогнозируемое.
Потому и приняли решение о повышении ставки и должностных окладов работникам.
«Активно работаем над увеличением объемов грузоперевозок, ведь наша задача — выйти на безубыточный уровень. Это также позволит изыскивать возможности для дальнейшего повышения заработной платы и вернуть другие выплаты», — отметил председатель правления АО.
В последний раз «Укрзализныця» повышала заработные платы железнодорожников до начала полномасштабной войны, в 2021 году.
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