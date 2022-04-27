Работник уехал, заявление на отпуск от него не поступало: увольнять ли — Finance.ua

Работник уехал, заявление на отпуск от него не поступало: увольнять ли

Сегодня 19:22 — Казна и Политика

Увольнение за прогул является видом дисциплинарного взыскания. Процедура привлечения работника к дисциплинарной ответственности установлена статьей 149 Кодекса законов о труде Украины.

Об этом пишут в Главном управлении Киевской области.

До применения дисциплинарного взыскания собственник или уполномоченный им орган должен потребовать от нарушителя трудовой дисциплины письменные пояснения.

Отсутствие письменных объяснений работника является основанием восстановления его на работе и оплаты вынужденного прогула.

При избрании вида взыскания собственник или уполномоченный им орган должен учитывать степень тяжести совершенного проступка и причиненный им ущерб, обстоятельства, при которых совершен проступок, и предыдущую работу сотрудника.

Взыскание объявляется в приказе (распоряжении) и сообщается работнику под расписку.

Если работник является членом профсоюзной организации, нужно также получить согласие профсоюза на увольнение.

Нарушение процедуры увольнения может привести к возникновению индивидуального спора и дальнейшему рассмотрению его в судебном порядке.

Поэтому, если невозможно обеспечить соблюдение требований законодательства в части получения объяснений отсутствия на работе и согласия профсоюза, лучше решать этот вопрос после окончания войны.

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