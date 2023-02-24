Работающим пенсионерам проиндексируют выплаты: какими будут пенсии весной — Finance.ua

Работающим пенсионерам проиндексируют выплаты: какими будут пенсии весной Сегодня 12:02 — Личные финансы

Работающим пенсионерам проиндексируют выплаты: какими будут пенсии весной

Украинским пенсионерам, которые после ухода на заслуженный отдых продолжают работать, тоже проиндексируют пенсии в марте 2023 года.

Об этом заявила в эфире телемарафона заместитель министра социальной политики Дария Марчак.

По ее словам, выплаты повысят пенсионерам, которые работают и которых есть полный страховой стаж.

«Для работающих пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, индексация пенсий также предусмотрена», — подчеркнула она.

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Марчак также отметила, что на индексацию пенсий правительство планирует потратить несколько миллиардов гривен. Этих средств должно хватить, чтобы не привлекать дополнительные расходы из бюджета.

«Индексация будет происходить в пределах тех средств, которые уже предусмотрены Законом „О государственном бюджете“ в виде трансферта из государственного бюджета в Пенсионный фонд и собственные поступления Пенсионного фонда от ЕСВ. Поэтому мы не говорим о потребности в увеличении, то есть дополнительных расходов из государственного бюджета в Пенсионный фонд», — рассказала чиновник.

Как увеличатся пенсии

Предполагается, что после индексации максимальное увеличение пенсионных выплат произойдет на 1,5 тысяч грн. В целом выплаты изменятся следующим образом:

пенсия 1920 грн (минимальная пенсия) возрастет на 384 грн;

пенсия 2 100 грн — на 420 грн;

пенсия 3 тыс. грн — рост на 600 грн;

пенсия 3 500 грн — на 700 грн;

пенсия 4 тыс. грн — на 800 грн;

пенсия 5 тыс. грн — на 1 000 грн;

пенсия 7 500 грн — на 1 500 грн.

Справка Finance.ua:

несмотря на военное положение в Украине, в 2023 году некоторым украинцам увеличат пенсии. В правительстве обещают прибавить от 150 до 600 гривен;

министр социальной политики Украины Оксана Жолнович отмечала, что индексация коснется абсолютно всех категорий пенсионеров, в том числе военных;



по данным Минсоцполитики, под индексацию пенсий подпадают 10,557 млн человек. Из государственного бюджета на индексацию пенсий в 2023 году нужно 82 млрд гривен.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Pro Гроші По материалам:

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