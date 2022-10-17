Работа «зернового коридора» будет продолжена после 22 ноября — Кубраков — Finance.ua
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Работа «зернового коридора» будет продолжена после 22 ноября — Кубраков

Казна и Политика
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Работа «зернового коридора» будет продолжена после 22 ноября — Кубраков
Работа «зернового коридора» будет продолжена после 22 ноября — Кубраков
Министр инфраструктуры Александр Кубраков во время встречи с министром обороны Турции заверил, что «зерновая инициатива» будет продолжена после 22 ноября.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.
«Стороны-участники „Инициативы“ — ООН, Турция и Украина, выразили готовность продолжить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. На данный момент нет никаких сомнений, что работа „зернового коридора“ будет продолжена после 22 ноября», — отметил министр.
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С момента старта уже экспортировано более 7,7 млн тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода.
Александр Кубраков был подписантом инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный», срок действия которой рассчитан до 22 ноября 2022 года.
Напомним: 16 октября из портов «Одесса» и «Южный» были отправлены 4 судна с 140 тыс. тонн украинской агропродукции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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