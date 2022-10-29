Работа в Европе для украинцев: трудоустройство в Польше, Франции, Италии, Британии и Германии — Finance.ua

Работа в Европе для украинцев: трудоустройство в Польше, Франции, Италии, Британии и Германии Сегодня 10:24 — Личные финансы

Работа в Европе для украинцев: трудоустройство в Польше, Франции, Италии, Британии и Германии

Страны Европы предоставили украинцам доступ к собственным рынкам труда. Имея временную защиту, каждый беженец может найти себе работу для обеспечения собственных потребностей. Об особенностях поиска работы в странах Европы читайте дальше.

Работа в Польше

Польша первой встретила беженцев из Украины. Работать здесь может каждый получивший номер PESEL. Для украинцев, прибывших после начала полномасштабного вторжения, оформлять разрешение на работу не нужно. Вы можете подписать с работодателем трудовой договор.

Минимальная заработная плата в стране 3000 злотых (около 800 евро), ее можно получать как наличными, так и на карту.

Для удобного поиска работы украинцам в Польше создали отдельный портал . Также трудоустроиться в стране поможет местный центр занятости

Работа во Франции

По размеру рынок труда Франции занимает 2 место в Европе и 7 в мире. В стране работают промышленные предприятия. Также достаточно развиты сферы моды, туризма и ІТ. В государстве сейчас хороший период для поиска работы. Корпорации постепенно возобновляют свою деятельность после эпидемии коронавируса и увеличивают штат работников. Именно поэтому каждый день появляется много новых вакансий.

Минимальная заработная плата во Франции после вычета налогов составляет около 1300 евро. Средняя зарплата в стране — 2200 евро. Налоги списываются с Вашей заработной платы автоматически.

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Официально устроенные работники во Франции гарантированно имеют стабильный доход и социальные гарантии — медицинское страхование, профессиональное обучение, компенсацию транспорта и т.д.

Трудовые отношения между работодателем и работником можно оформить двумя видами контрактов — срочный и бессрочный.

Для поиска работы рекомендуем обратиться в местный центр занятости Pole Emploi . Здесь Вы сможете получить консультацию по трудоустройству и особенностям рынка труда страны. В центре Вам предложат работу, не требующую специального опыта или квалификации: продавец-консультант, разнорабочий, мерчендайзер и т.д.

Monster и Meteojob. Самостоятельно работу можно искать на ресурсах: Indeed

Условия трудоустройства в Италии

Для трудоустройства в Италии, как и в других странах ЕС, необходимо получить статус временной защиты.

Страна больше всего нуждается в специалистах:

• на сезонную работу — уборка урожая;

• работников гостинично-ресторанной сферы;

• социальных работников — уход за пожилыми людьми, няни;

• медицинских работников;

• инженеров.

Средняя заработная плата в стране составляет около 2400 евро. В Италии нет минимальной заработной платы. Размер оплаты труда в отдельных регионах определяется по согласованию с местными профсоюзами CCNL.

Искать работу можно через Центр занятости (CPI) или частные компании по рекрутингу (APL). В центрах занятости кандидатам помогают составить резюме, найти стажировку и начать свой бизнес.

Работа в Великобритании

К преимуществам трудоустройства в Великобритании можно отнести:

• упрощенную систему оформления временной защиты;

• государственный язык — английский, им владеет больший процент украинцев, чем, например, французским или итальянским;

• период экономического восстановления после пандемии — предприятия возобновляют свою работу, появляются новые рабочие места;

• потребность в высококвалифицированной рабочей силе.

Наиболее остро рынок труда страны нуждается в специалистах в сфере медицины, государственного сектора, строительства, а также инженерах и педагогах.

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Средняя заработная плата составляет 2000 фунтов в месяц (около 2200 евро). Налоги рассчитываются автоматически руководителем предприятия из вашей оплаты.

Украинцы, которые ищут работу в юридической, медицинской или образовательной сфере, должны будут пройти оценку собственной квалификации и подтвердить свою компетентность.

Поиск работы рекомендуется начать с официального сайта Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Также «Дія.Бізнес» составили список сайтов и ресурсов для поиска работы в Великобритании. Если не удастся найти работу самостоятельно, можно обратиться в агентства, которые помогают с поиском работы в стране.

Условия трудоустройства в Германии

Украинцы активно трудоустраиваются в Германии. К востребованным профессиям относятся врачи, инженеры, социальные работники и IT-разработчики.

Уровень заработной платы здесь указывается на сумму дохода за год без вычета налогов. Средняя заработная плата в стране составляет около 4000 евро, однако ставка налога составляет от 14% до 45%. Налоговую декларацию каждый заполняет самостоятельно.

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