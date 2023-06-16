Работа металлургии зависит от открытия портов — Finance.ua

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Работа металлургии зависит от открытия портов

Фондовый рынок
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Разблокировка портов является ключевым фактором для возобновления работы горно-металлургического комплекса. Об этом рассказал операционный директор компании Метинвест Александр Мироненко в интервью NV.
По его словам, из-за блокировки портов к работе на данный момент не могут вернуться тысячи работников.
«Сейчас в компании около 60 тыс. человек — это именно активный персонал. И около 3000 человек находятся в вынужденном простое. Преимущественно Кривой Рог, где ГОКи недозагружены из-за блокировки портов», — пояснил он.
По словам Мироненко, на сегодняшний день промышленность смогла выстроить взаимодействие с железной дорогой и создать новые логистические цепочки. В то же время стоимость доставки значительно возросла, что сдерживает возобновление производства.
«Есть ограничения экономические. Это рост стоимости логистики к нашему конечному потребителю — средиземноморский рынок, северная Африка. Раньше было $30−40 за тонну с учетом погрузки и фрахта. Сейчас отправка через порты Польши — в несколько раз больше», — отметил Мироненко.
Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал международное сообщество покончить с российским пиратством в Черном море и разблокировать морские порты Украины. В частности, он предложил подготовить программы страхования для тех компаний, которые готовы вернуться к сотрудничеству с Украиной, и призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если рф будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря — это акт пиратства.
Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе. В случае же, если рф не согласится, к ее кораблям предлагают применять такие же инспекции, как и к украинским, так как они могут перевозить военные грузы.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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