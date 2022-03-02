Работа Глобус Банка в режиме военного положения (обновлено 02.03.2022) — Finance.ua

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Работа Глобус Банка в режиме военного положения (обновлено 02.03.2022)

Сегодня 10:30 — Личные финансы

Банк работает с учетом ограничений, внедренных НБУ в условиях военного положения и делает все возможное для обеспечения предоставления банковских услуг в отделениях. Сегодня будут открыты отделения в Днепре, Каменце-Подольском, Львове, Полтаве, Тернополе, Черкассах, Черновцах Винницы и Ровно. График работы — с 10:00 до 16:00, касса — до 15:00. График может изменяться — просим предварительно уточнять информацию о графике работы на горячей линии банка. Безналичные платежи и расчеты платежными картами осуществляются без ограничений, онлайн-банкинг работает. Остановлен онлайн обмен валют. Системы банка работают в штатном режиме.

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