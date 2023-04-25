Работа ChatGPT может стоить OpenAI до $700 000 в день — Finance.ua

Работа ChatGPT может стоить OpenAI до $700 000 в день Сегодня 23:18 — Технологии&Авто

Работа ChatGPT может стоить OpenAI до $700 000 в день

Работа ChatGPT может стоить компании OpenAI до $700 000 в день из-за дорогих серверов.

Об этом сообщает Business Insider

Использование ChatGPT для написания сопроводительных писем, создания планов уроков и наполнения вашего профиля знакомств может стоить OpenAI до $700 000 в день из-за дорогостоящей технологической инфраструктуры, на которой работает искусственный интеллект, рассказал The Information Дилан Пател, главный аналитик исследовательской фирмы SemiAnalysis.

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Более того, по словам Патела, стоимость может быть и больше, поскольку начальная оценка касалась модели GPT-3, а последняя модель компании GPT-4 еще дороже в эксплуатации. Это потому, что ChatGPT требует огромной вычислительной мощности для расчета ответов на основе пользовательских подсказок.

По информации издания, корпорация Microsoft еще с 2019 года тайно работает над созданием ИИ-чипа под названием Athena, чтобы снизить стоимость.

ChatGPT уже стал вирусным после запуска и охватил более 100 миллионов пользователей менее чем за два месяца. Его можно использовать для выполнения большого количества основных ежедневных задач, которые могут сэкономить ваше время и деньги.

НВ По материалам:

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