Работа ChatGPT может стоить OpenAI до $700 000 в день — Finance.ua
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Работа ChatGPT может стоить OpenAI до $700 000 в день

Технологии&Авто
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Работа ChatGPT может стоить OpenAI до $700 000 в день
Работа ChatGPT может стоить OpenAI до $700 000 в день
Работа ChatGPT может стоить компании OpenAI до $700 000 в день из-за дорогих серверов.
Об этом сообщает Business Insider.
Использование ChatGPT для написания сопроводительных писем, создания планов уроков и наполнения вашего профиля знакомств может стоить OpenAI до $700 000 в день из-за дорогостоящей технологической инфраструктуры, на которой работает искусственный интеллект, рассказал The Information Дилан Пател, главный аналитик исследовательской фирмы SemiAnalysis.

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Более того, по словам Патела, стоимость может быть и больше, поскольку начальная оценка касалась модели GPT-3, а последняя модель компании GPT-4 еще дороже в эксплуатации. Это потому, что ChatGPT требует огромной вычислительной мощности для расчета ответов на основе пользовательских подсказок.
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По информации издания, корпорация Microsoft еще с 2019 года тайно работает над созданием ИИ-чипа под названием Athena, чтобы снизить стоимость.
ChatGPT уже стал вирусным после запуска и охватил более 100 миллионов пользователей менее чем за два месяца. Его можно использовать для выполнения большого количества основных ежедневных задач, которые могут сэкономить ваше время и деньги.

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По материалам:
НВ
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