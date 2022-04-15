QR-код вместо наличных денег: почему кэшлесс расчеты надежнее — Finance.ua

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QR-код вместо наличных денег: почему кэшлесс расчеты надежнее

Сегодня 10:43 — Финтех и Карты

QR-код вместо наличных денег: почему кэшлесс расчеты надежнее

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) ввел новый вид приема безналичных расчетов в торговых точках с помощью инновационного сервиса SMART ОП!ЛАТА .

Теперь получить оплату за товар или услугу предприниматели могут просто в несколько кликов, сгенерировав QR-код в своем смартфоне, а покупатель — оплатить по нему с помощью систем мобильных платежей Apple или Google Pay.

Прозрачные расчеты и cashless наполняют государственный бюджет, оживляют украинскую экономику. И в условиях военного положения у государства будут средства для решения неотложных вопросов.

К тому же накопление наличных денег в значительных объемах во время войны опасно, в то время как безналичные расчеты гарантируют надежность средств на банковских счетах и круглосуточный доступ к ним. Поэтому предоставить возможность своим покупателям рассчитаться за приобретенные товары безналично — это еще один способ для бизнеса выразить благодарность и заботу каждому украинскому потребителю.

SMART ОП!ЛАТА пригодится для предпринимателей и юридических лиц, чья деятельность связана с розничной, оптовой торговлей, а также предоставлением сервисных услуг. Независимо от географии бизнеса разумный сервис позволит быстро принимать безналичные расчеты даже в тех регионах Украины, которые подверглись враждебной агрессии.

Для подключения приема платежей с помощью QR-кода предпринимателям нужно заполнить короткое заявление . В случае возникновения любых вопросов относительно работы сервиса можно обратиться в чат или на горячую линию поддержки сервиса по номеру: 0 800 501 275

Для тех предпринимателей, кто предпочитает традиционные каналы безналичных расчетов, ПУМБ предлагает выбирать POS-терминалы . Сейчас заказать и подключить их можно сразу в семнадцати областях Украины.

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