Пышный официально вступил в должность главы НБУ — Finance.ua
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Пышный официально вступил в должность главы НБУ

Казна и Политика
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Экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный 10 октября официально вступил в должность главы НБУ и был представлен коллективу НБУ Президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Об этом Пышный написал в Facebook.
В своем выступлении он, в частности, заявил о важности макроэкономической стабильности.
«Я убежден, что институционально сильный, независимый Национальный банк — залог этой стабильности».
Это достижение и ресурс государства Украина, с которого мы можем начинать вести предметные, надеюсь, конструктивные, честные, откровенные, непростые переговоры с нашими международными партнерами, чтобы получить тот ресурс, который сегодня необходим нашему государству, чтобы выстоять, победить и начать программу восстановления.
Это будет одним из приоритетов минимум на несколько недель нашей работы с миссией МВФ — соответствующие переговоры, согласованная позиция", — сказал Пышный.
"Я поддерживаю ту политику антикризисного управления, которая применялась ранее, и считаю, что она приносит плоды. Мы контролируем ситуацию. Я хочу поблагодарить команду Национального банка за эти восемь месяцев устойчивости и профессионализма. Стойкая, работоспособная, банковская система — это достижение. Это то, чем вы можете смело гордиться.
Поэтому считаю, что построение нового диалога между Национальным банком и правительством лишь улучшит качество и эффективность всех монетарных мер, применяемых Национальным банком для обеспечения ценовой стабильности, а также стабильности банковской системы, и будет способствовать тем программам, которые будут реализовываться правительством", — добавил новый глава НБУ.
Пышный также назвал свои приоритеты во главе НБУ: макрофинансовая стабильность, эффективность макроэкономической политики, конструктивные переговоры с нашими международными партнерами, открытие доступа к тем источникам, которые «сегодня нам крайне необходимы».
"Следующий год будет непростым. 38 млрд долл. США — общая потребность в финансировании. Его привлечение — это общее дело для всех государственных органов, над которым мы будем работать. И, безусловно, еще один приоритет — это стабильная банковская система, являющаяся залогом того, что кредитная поддержка украинской экономики, украинских предприятий была, есть и должна быть.
Отдельно отмечу, что Национальный банк под моим председательством будет внедрять те системные масштабные реформы, которые нужны Украине для ускоренной интеграции в европейское сообщество. К сожалению, большинство реформ, начатых в мирное время, не реализовано из-за войны, которая в принципе определяет общий контекст всех действий, решений и собственно наших эмоций — и сегодняшний день это доказал", — добавил Пышный.

Справка Finance.ua:

  • 7 октября экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный стал новым главой Национального банка — его назначение поддержали в зале Верховной Рады.
  • В четверг днем Верховная Рада уволила Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины. Во вторник он официально подтвердил, что уходит в отставку. Он заявил, что принял такое решение «в силу причин, связанных со здоровьем».
  • Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства «Укргазбанком».
По материалам:
Економічна Правда
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