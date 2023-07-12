Пышный назвал главные вызовы НБУ, если война будет продолжаться и в 2024 году — Finance.ua
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Пышный назвал главные вызовы НБУ, если война будет продолжаться и в 2024 году

Казна и Политика
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Пышный назвал главные вызовы НБУ, если война будет продолжаться и в 2024 году
Пышный назвал главные вызовы НБУ, если война будет продолжаться и в 2024 году
В Международном валютном фонде предполагают, что активная фаза войны будет продолжаться до первой половины 2024 года. В случае худшего сценария программа МВФ предусматривает больший пакет финансовой поддержки.
Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью изданию Central Banking.
«Это сфера неопределенности, которая, к сожалению, находится вне контроля центрального банка, но ее успешно сокращают Вооруженные Силы Украины. Конечно, мы постоянно ставим себе этот вопрос при разработке прогноза, принятии решений и работе с нашими партнерами. Предположением программы с МВФ является то, что активная фаза войны будет продолжаться до первой половины 2024. Но если она затянется и станет еще более жестокой, Украине может понадобиться больше помощи», — рассказал Пышный.
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По его словам, на случай реализации пессимистического сценария программа МВФ предусматривает больший пакет финансовой поддержки — уже не 115 млрд долл., а 140 млрд дол.
При худшем сценарии, при котором война будет длиннее и сложнее, НБУ будет вынужден сохранять жесткие монетарные условия более длительный период.
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«Чрезвычайно важно, чтобы НБУ мог принимать решения и принимать меры сразу после событий, ведущих к потрясениям. Мы в НБУ имеем опыт, экспертизу сохранения макрофинансовой устойчивости в условиях войны, которые мы развиваем и углубляем. Поэтому я убежден, что Украине хватит запаса прочности до Победы, на восстановление и на свободную и качественную жизнь дальше», — подытожил глава НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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