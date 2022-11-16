Пять городов Украины получат деньги на послевоенное восстановление: кто попал в список — Finance.ua

Пять городов Украины получат деньги на послевоенное восстановление: кто попал в список
Кабмин утвердил порядок выдачи субвенции местным бюджетам в рамках совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) проекта. На восстановление критической инфраструктуры будет направлено более 1,66 млрд грн.
Об этом сообщает сайт Минразвития общин и территорий Украины.
И.о. министра Василий Лозинский отметил, что решение позволит восстановить и модернизировать пострадавшие объекты водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения и обращения с отходами.
Больше всего из более 1,66 млрд грн получит Харьков — 1,14 млрд грн. Кроме него, субвенция распределится еще в четыре города — Николаев (311 млн грн), Бровары (91,8 млн грн), Кременчуг (59,8 млн грн), Житомир (58,8 млн грн).
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