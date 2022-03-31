путин подписал указ об оплате за газ в рублях с 1 апреля — Finance.ua

путин подписал указ об оплате за газ в рублях с 1 апреля

Сегодня 16:48 — Энергетика

путин подписал указ об оплате за газ в рублях с 1 апреля

Президент рф владимир путин сообщил, что подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли.

Об этом он сказал на открытии совещания по развитию авиационной отрасли.

Согласно указу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках рф для оплаты поставок с 1 апреля. путин напомнил, что произведенная США и ЕС блокировка активов ЦБ создает угрозу для валютной выручки от экспорта газа.

«Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты», — подчеркнул президент.

Он также сообщил, что россия продолжит поставлять газ в согласованных объемах и по оговоренным ценам, которые намного ниже спота.

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