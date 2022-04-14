Путеводитель новой реальности: полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей — Finance.ua

Путеводитель новой реальности: полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

Сегодня 11:15 — Личные финансы

Война на Украине стала новой реальностью для каждого жителя страны. Можно уверенно утверждать, что с 24 февраля украинцы учатся жить по-новому — и те, кто уехал за границу, и те, кто остался.

Именно поэтому Finance.ua создал путеводитель для новой реальности. В этом материале мы собрали очень полезную информацию, которая может пригодиться каждому.

Что можно найти в путеводителе

Редакция поделила материал на два раздела:

первый — «Я — в Украине» — раздел для тех, кто остается на территории нашего государства, несмотря на войну. Например, как связаться с банком во время войны, что делать, если ваш дом разбомбили, и кто возместит ущерб и какие права и льготы предусмотрены для мобилизованных лиц;

второй раздел — «Для тех, кто уехал (или собирается)». Здесь мы собрали статьи о том, как уехать, куда можно обращаться за помощью, какие документы вам понадобятся, стоит ли получать статус беженца, как получить работу за границей, устроить ребенка в школу и прочее.

И как бонус — чтобы у вас под рукой всегда была проверенная информация и не вы не доверяли фейкам, мы создали перечень официальных источников, которые могут пригодиться.

Новая реальность: полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

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