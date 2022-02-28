ПУМБ возвращает возможность использования кредитного лимита — Finance.ua
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ПУМБ возвращает возможность использования кредитного лимита

Сегодня 11:35Кредит&Депозит
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С 27 февраля Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) возвращает возможность использования кредитного лимита в размере до 5 тыс. грн активным клиентам.
Лимит будет рассчитан индивидуально, а именно:
  • банк возвращает полный предыдущий лимит, если по состоянию на 24:02 он не превышал 5 тыс. грн. К примеру, если лимит составлял 3 тыс. грн, с 27.02 будут доступны 3 тыс. грн;
  • если по состоянию на 24.02 лимит превышал 5 тыс. грн, а задолженность была меньше 5 тыс. грн, с 27.02 лимит будет составлять 5 тыс. грн. К примеру, если лимит был 10 тыс. грн, а клиент использовал 2 тыс. грн, с 27.02 будут доступны 5 тыс. грн;
  • если на 24.02 лимит превышал 5 тыс. грн, а задолженность была свыше 5 тыс. грн, с 27.02 лимит будет на сумму текущей задолженности. Клиент сможет пользоваться лимитом в пределах погашения.
Просмотреть доступный лимит все клиенты ПУМБ могут в приложении ПУМБ Online.
Лимит будет доступен для расчетов в торговых сетях, интернете и при оплате услуг в ПУМБ Online. Возможность расчета через ApplePay/GooglePlay будет доступна после возобновления кредитного лимита. Если карта была удалена из ApplePay/GooglePlay, ее необходимо добавить самостоятельно.
ПУМБ продолжает работать над возможными решениями по просмотру доступных лимитов.
По материалам: ПУМБ
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