ПУМБ вместе с друзьями оборудовали прифронтовую операционную за 6 миллионов гривен — Finance.ua
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ПУМБ вместе с друзьями оборудовали прифронтовую операционную за 6 миллионов гривен

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ПУМБ вместе с друзьями оборудовали прифронтовую операционную за 6 миллионов гривен
ПУМБ вместе с друзьями оборудовали прифронтовую операционную за 6 миллионов гривен
В декабре 2022 команда ПУМБ решила направить весь бюджет, предусмотренный на новогоднее поздравление клиентов и партнеров, на спасение жизни украинцев. 3 млн. гривен подарочного бюджета стали стартовым взносом для закупки оборудования операционной в одной из больниц на прифронтовой территории. Впрочем, этой суммы не хватило бы на полное оснащение, поэтому банк предложил своим друзьям, партнерам и клиентам присоединиться к сборам.
В канун новогодних праздников ПУМБ запустил социальную онлайн-кампанию по сбору средств на сайте www.pumbdonation.com.ua (http://www.pumbdonation.com.ua/ ) . Все неравнодушные смогли приобщиться к инициативе и поддержать врачей, спасающих жизнь в прифронтовых зонах. Благодаря донейтам украинцев удалось собрать полную сумму — 6 миллионов гривен — для закупки всего критически необходимого оборудования.
Партнером инициативы выступил Благотворительный фонд Сергея Притулы, давно зарекомендовавший себя как ответственная организация. На все собранные средства с помощью команды БФ удалось приобрести оборудование для четырех операционных вместо одной. По расчетам врачей, они могут спасать до 900 жизней ежемесячно. В комплект вошли: аппарат для переливания крови, четыре операционных стола и светильника, эндоскопическая стойка, аппарат для измерения давления и мелкие расходные материалы для операционной.
Главный врач прифронтового медицинского учреждения поблагодарил всех неравнодушных и подчеркнул, что «полученное хирургическое оборудование с первых дней поступления в больницу помогает тяжелым пациентам с политравмами и боевыми ранениями, когда время неотложной помощи считается на минуты, и фактически возвращает их к жизни». Эта больница — опорная больница экстренной медицины для оказания медицинской помощи раненым военным и пострадавшим из деоккупированных населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.
ПУМБ искренне благодарит всех сознательных украинцев, приобщившихся к сбору средств любой суммой доната. Все мы еще раз доказали, что сила украинцев — в человечности и способности объединяться ради общей цели. Вместе мы — большая сила, ведущая нашу страну к победе!
Подробный отчет и фотографии оборудованной операционной можно просмотреть на сайте https://www.pumbdonation.com.ua/report.
По материалам:
ПУМБ
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