ПУМБ стал серебрянным призером ежегодной премии Prostobank Awards 2024 в номинации «Лучший зарплатный проект» — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ПУМБ стал серебрянным призером ежегодной премии Prostobank Awards 2024 в номинации «Лучший зарплатный проект» Сегодня 11:50

ПУМБ стал серебрянным призером ежегодной премии Prostobank Awards 2024 в номинации «Лучший зарплатный проект»

и т. д. ПУМБ — один из лидеров исследования лучших банков от компании Простобанк Консалтинг. При определении победителей специалисты компании «Простобанк Консалтинг» оценивали условия и тарифы обслуживания зарплатных карт банков, удобство и функционал мобильного банкинга, наличие дополнительных сервисов

По результатам исследования, ПУМБ занял второе место в номинации «Лучший зарплатный проект» ежегодной премии Prostobank Awards 2024. Особое внимание экспертов при оценке номинации привлекли без комиссионное пополнение карты, бесплатное снятие наличных денег в любом банкомате Украины и другие преимущества, предоставляемые банком клиентам-держателям зарплатных карт.

Еще не клиент ПУМБ? Достаточно скачать приложение ПУМБ Online, пройти регистрацию и открыть счет. Сервис доступен как в Украине, так и за границей.

Нужен пластик? ПУМБ вместе с партнерами Нова Пошта (доставка карточек по Украине) и Укрпошта (доставка карточек за границу, кроме РФ и РБ) позаботился о том, чтобы украинцы всегда оставались на связи с банком.

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Компания «Простобанк Консалтинг» является лидером в сегменте исследования банковских продуктов на рынке Восточной Европы. С 2006 г. проведено более 10 000 исследований финансовых услуг для розничных клиентов, предприятий МПБ и корпоративного бизнеса. Prostobank Awards — ежемесячная премия за лучшую практику по предоставлению банковских сервисов.

ПУМБ По материалам:

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