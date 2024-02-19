ПУМБ стал серебрянным призером ежегодной премии Prostobank Awards 2024 в номинации «Лучший зарплатный проект» — Finance.ua
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ПУМБ стал серебрянным призером ежегодной премии Prostobank Awards 2024 в номинации «Лучший зарплатный проект»

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ПУМБ стал серебрянным призером ежегодной премии Prostobank Awards 2024 в номинации «Лучший зарплатный проект»
ПУМБ стал серебрянным призером ежегодной премии Prostobank Awards 2024 в номинации «Лучший зарплатный проект»
ПУМБ — один из лидеров исследования лучших банков от компании Простобанк Консалтинг. При определении победителей специалисты компании «Простобанк Консалтинг» оценивали условия и тарифы обслуживания зарплатных карт банков, удобство и функционал мобильного банкинга, наличие дополнительных сервисов и т. д.
По результатам исследования, ПУМБ занял второе место в номинации «Лучший зарплатный проект» ежегодной премии Prostobank Awards 2024. Особое внимание экспертов при оценке номинации привлекли без комиссионное пополнение карты, бесплатное снятие наличных денег в любом банкомате Украины и другие преимущества, предоставляемые банком клиентам-держателям зарплатных карт.
Еще не клиент ПУМБ? Достаточно скачать приложение ПУМБ Online, пройти регистрацию и открыть счет. Сервис доступен как в Украине, так и за границей.
Нужен пластик? ПУМБ вместе с партнерами Нова Пошта (доставка карточек по Украине) и Укрпошта (доставка карточек за границу, кроме РФ и РБ) позаботился о том, чтобы украинцы всегда оставались на связи с банком.
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Компания «Простобанк Консалтинг» является лидером в сегменте исследования банковских продуктов на рынке Восточной Европы. С 2006 г. проведено более 10 000 исследований финансовых услуг для розничных клиентов, предприятий МПБ и корпоративного бизнеса. Prostobank Awards — ежемесячная премия за лучшую практику по предоставлению банковских сервисов.
По материалам:
ПУМБ
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