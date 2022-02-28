ПУМБ поддерживает клиентов — Finance.ua

ПУМБ поддерживает клиентов

Уважаемые клиенты,

В это сверхсложное для нас все время команда ПУМБ пытается сохранить стабильность финансовой системы Украины. Сейчас эксперты из многих подразделений работают сверхурочно для обеспечения непрерывности бизнеса.

Согласно действующему законодательству банк не будет взимать штрафы за просроченную задолженность, не будет применять повышенную процентную ставку по всем кредитам.

Срок внесения обязательного платежа по кредитным картам, который наступает 28.02.2022, ПУМБ продлевает на месяц без начисления дополнительных процентов и комиссий.

Напоминаем, что для вашей безопасности лучше выбирать дистанционные каналы банка для решения финансовых вопросов.

Возвращение мира нашей земле!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью