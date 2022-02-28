Публичное письмо — Finance.ua

Публичное письмо
Сегодня 16:01 — Кредит&Депозит
Мы, Наблюдательный совет Укргазбанка, единогласно присоединяемся к призыву о немедленной поддержке конкретных запросов правительства Украины, изложенных в нижеуказанном письме Наблюдательного совета ПриватБанка к послам иностранных государств в Украине и международным финансовым организациям.
Теймур Багиров, Денис Улютин, Шреник Давда, Славомир Кониас, Юрий Блащук,Оксана Волчко. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
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