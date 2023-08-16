«Психическая болезнь» за $1,5 тысячи: в Николаеве нашли новый способ откосить от армии — Finance.ua
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«Психическая болезнь» за $1,5 тысячи: в Николаеве нашли новый способ откосить от армии

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«Бизнес» организовал директор психбольницы. К нему он привлек работников, которые производили «липовые» справки, и подыскивавшего клиентов правоохранителя.
Государственное бюро расследований разоблачило в психбольнице на Николаевщине масштабную схему заработка на уклонистах. Ежемесячно организаторы схемы получали более сотни тысяч долларов. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.
Речь идет о Николаевском областном центре психического здоровья. По данным следствия, директор медицинского учреждения организовал «бизнес», к которому привлек подчиненных врачей. Они производили справки для уклонистов. Им ставили диагнозы психическое заболевание, что становилось основанием для снятия с военного учета.
Клиентов подыскивал сообщник-правоохранитель.
«Липовая» справка стоила 1,5 тыс. долларов США. Ежемесячно фигуранты оформляли таких фиктивных документов более чем на 100 тыс. долларов США.
«Работники ГБР задержали правоохранителя „на горячем“, во время передачи медсправок и получения за них платы. Решается вопрос о сообщении директору областного центра психического здоровья и правоохранителю о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)», — говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Правоохранители провели обыски и изъяли доказательства. Также устанавливаются другие участники схемы, в том числе врачи, непосредственно выписывающие справки.
По материалам:
Фокус
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