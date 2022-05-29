Псевдоработник банка выманил у жителя Тернополя более 100 тыс. гривен — Finance.ua
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Псевдоработник банка выманил у жителя Тернополя более 100 тыс. гривен

Сегодня 19:48Криминал
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Псевдоработник банка выманил у жителя Тернополя более 100 тыс. гривенПсевдоработник банка выманил у жителя Тернополя более 100 тыс. гривен
Потерпевший был убежден, что общается с работником банка, который помогает ему уберечь средства от мошенников, а сам пострадал от них.
К сотрудникам Тернопольского районного управления полиции поступило сообщение от жителя областного центра о том, что неизвестный путем обмана завладел его деньгами в сумме 109 тыс. гривен.

Как работает афера

По словам потерпевшего, ему позвонили якобы из банка и сообщили о хакерских атаках на его карточные счета. Следовательно, собеседник предложил помощь: чтобы уберечь средства, их нужно было снять с двух карточек и перебросить на резервный счет. Тернополянин поверил незнакомцу и выполнил все его указания: снял с банкомата деньги и перевел их через терминал на счет, продиктованный ему псевдоработником банка.

Мошенничество во время войны: схемы, которые действуют сейчас

По факту мошенничества начато уголовное производство. Продолжаются мероприятия по раскрытию преступления.
Полицейские в который раз предостерегают жителей края от такого мошенничества. Всегда проявляйте бдительность при общении с телефонными незнакомцами, кем бы они ни представлялись. Любые банковские операции следует совершать только лично в финансовом учреждении, а не в телефонном режиме. Тем более не стоит идти в терминал и выполнять какие-либо указания мошенников. Обязательно расскажите о таком виде мошенничества своим знакомым и родственникам.
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Если вы все же пострадали от мошенников, блокируйте карту и звоните на линию 102.
По материалам: Україна Криминальна
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